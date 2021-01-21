«عاشق مصر».. سائح يتجول يوميًا لنظافة شوارع الغردقة (فيديو)

في كل زمان وعصر كتُب في سجلات التاريخ عن عشق كل الشعوب لمصر وأهلها، ليأتي ذلك السائح سويسلاندي الجنسية والذي يفدُ إلى مدينة الغردقة كل عام لقضاء إجازته والاستمتاع على شواطئها، ليبحث عن سعادته في شوارع المدينة الهادئة الآمنة.ويحرص السائح السويسلاندي على الحصول على صندوق قمامة كبير مرتديًا جوانتِ في يداه ويقوم بنظافة محيط الفندق والشوارع القريبة من موقع إقامته بشكل يومي.قال محمد عصام أحد موظفي الفنادق السياحية القريبة من موقع إقامة السائح، والذي لاحظ تكرار السائح وتردده على نظافة الشارع يوميًا، إنه طوال إقامة ذلك السائح يراه ممسكًا بمكنسة في يده ويقوم بنظافة المنطقة المحيطة له.وأضاف عصام لـ"الدستور"، أنه تحدث مع السائح وسأله عن سبب ذلك العمل الذي يقوم بهِ يوميًا فأجابه «أحب مصر وأهلها وعشقي الخاص لمحبوبتي الغردقة».