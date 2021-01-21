ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا لـ3.52 مليون

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 3.52 مليون حالة إصابة حتى صباح اليوم الخميس بتوقيت لندن، حسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 93 ألفا و469 حالة.وأشارت البيانات إلى تعافي 8492 شخصًا من مرض كوفيد- 19، الذي يسببه فيروس كورونا.وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.