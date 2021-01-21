عثمان يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع نقابة المهندسين
الخميس 21/يناير/2021 - 12:04 م
مصطفى ديابطباعة
صرح المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب ووكيل أول نقابة المهندسين، أن الاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي شدد على أهمية وضع آليات العمل الفترة القادمة في منظومة الاشتراطات البنائية، لافتا إلى دور نقابة المهندسين في تطبيق هذه المنظومة الجديدة التي تم الاتفاق عليها.
وأضاف أن الاجتماع ضم كل من وزير التعليم العالي ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، ووفد نقابة المهندسين برئاسة هاني ضاحي نقيب المهندسين.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء كلف أيضا أثناء الاجتماع كل جامعة بأن تكون مسئولة عن المحافظة التابعة لها في حالة عدم وجود كلية هندسة بالمحافظة، وأن نقابة المهندسين عليها أن تقدم للأجهزة التنفيذية أسماء المهندسين الذين سيقومون بالأعمال، بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية ومتابعة الاشتراطات الجديدة التي تسمح بالموافقة على توقيع المهندس في المباني التي تقل عن 6 أدوار لتقليل عامل الوقت وسرعة الإنجاز فيما يخص ملف التصالح والبناء، حتى لا تتعطل أيضا إصدار التراخيص الجديدة الخاصة بالبناء.
وأضاف المهندس احمد عثمان أن رئيس الوزراء كلف أيضا بسرعة إعداد دليل يوضح الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء والنماذج المتفق عليها مسبقا، من خلال نموذج يتم التسجيل عليه كل إجراءات وتتحرك في آليه محددة وواضحة وسريعة، مع الوضع في الاعتبار اختلاف الأسعار من الريف عن المدينة ووفقا للمكان ومواصفاته.
وأفاد أن رئيس الوزراء طالب بتحديد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة من الجهات المعنيه، حتى يكون المواطن على دراية كاملة بكافة الإجراءات، وأهمية التيسير على الراغبين في الحصول على تراخيص جديدة للبناء.
وأضاف أن الاجتماع ضم كل من وزير التعليم العالي ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، ووفد نقابة المهندسين برئاسة هاني ضاحي نقيب المهندسين.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء كلف أيضا أثناء الاجتماع كل جامعة بأن تكون مسئولة عن المحافظة التابعة لها في حالة عدم وجود كلية هندسة بالمحافظة، وأن نقابة المهندسين عليها أن تقدم للأجهزة التنفيذية أسماء المهندسين الذين سيقومون بالأعمال، بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية ومتابعة الاشتراطات الجديدة التي تسمح بالموافقة على توقيع المهندس في المباني التي تقل عن 6 أدوار لتقليل عامل الوقت وسرعة الإنجاز فيما يخص ملف التصالح والبناء، حتى لا تتعطل أيضا إصدار التراخيص الجديدة الخاصة بالبناء.
وأضاف المهندس احمد عثمان أن رئيس الوزراء كلف أيضا بسرعة إعداد دليل يوضح الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء والنماذج المتفق عليها مسبقا، من خلال نموذج يتم التسجيل عليه كل إجراءات وتتحرك في آليه محددة وواضحة وسريعة، مع الوضع في الاعتبار اختلاف الأسعار من الريف عن المدينة ووفقا للمكان ومواصفاته.
وأفاد أن رئيس الوزراء طالب بتحديد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة من الجهات المعنيه، حتى يكون المواطن على دراية كاملة بكافة الإجراءات، وأهمية التيسير على الراغبين في الحصول على تراخيص جديدة للبناء.