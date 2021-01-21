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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عثمان يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع نقابة المهندسين

الخميس 21/يناير/2021 - 12:04 م
مدبولي
مدبولي
مصطفى دياب
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صرح المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب ووكيل أول نقابة المهندسين، أن الاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي شدد على أهمية وضع آليات العمل الفترة القادمة في منظومة الاشتراطات البنائية، لافتا إلى دور نقابة المهندسين في تطبيق هذه المنظومة الجديدة التي تم الاتفاق عليها.

وأضاف أن الاجتماع ضم كل من وزير التعليم العالي ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، ووفد نقابة المهندسين برئاسة هاني ضاحي نقيب المهندسين.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء كلف أيضا أثناء الاجتماع كل جامعة بأن تكون مسئولة عن المحافظة التابعة لها في حالة عدم وجود كلية هندسة بالمحافظة، وأن نقابة المهندسين عليها أن تقدم للأجهزة التنفيذية أسماء المهندسين الذين سيقومون بالأعمال، بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية ومتابعة الاشتراطات الجديدة التي تسمح بالموافقة على توقيع المهندس في المباني التي تقل عن 6 أدوار لتقليل عامل الوقت وسرعة الإنجاز فيما يخص ملف التصالح والبناء، حتى لا تتعطل أيضا إصدار التراخيص الجديدة الخاصة بالبناء.

وأضاف المهندس احمد عثمان أن رئيس الوزراء كلف أيضا بسرعة إعداد دليل يوضح الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء والنماذج المتفق عليها مسبقا، من خلال نموذج يتم التسجيل عليه كل إجراءات وتتحرك في آليه محددة وواضحة وسريعة، مع الوضع في الاعتبار اختلاف الأسعار من الريف عن المدينة ووفقا للمكان ومواصفاته.

وأفاد أن رئيس الوزراء طالب بتحديد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة من الجهات المعنيه، حتى يكون المواطن على دراية كاملة بكافة الإجراءات، وأهمية التيسير على الراغبين في الحصول على تراخيص جديدة للبناء.

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