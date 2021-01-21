تعيين 432 شابًا بالفيوم خلال ديسمبر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم بتعيين 432 شابًا، من بينهم شاب من ذوي القدرات، منهم شابين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 2028 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 588 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وأشار الوزير، في بيان اليوم الخميس، إلى أن المديرية قامت في مجال العمالة غير المنتظمة بصرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 24 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ12 عاملًا، و991 جنيهًا رعاية صحية لـ6 عمال، فضلًا عن تسجيل 79 عاملًا جديد بالمنظومة.