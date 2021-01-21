القبض على عاطل سرق محتويات شركة فى منطقة النزهة

كشف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى وأجهزة حاسب آلى من داخل إحدى الشركات فى منطقة النزهة، وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة لخدمات النقل، كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشركة ملكه، وسرقة (مبلغ مالى - عدد من أجهزة الحاسب الآلى) من داخلها.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل سابق بالشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها، نظرًا لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية داخلها، لذا خطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك توجه للشركة وتمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات بأسلوب "كسر الباب" ولاذ بالفرار، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه لواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وسرقة (مبلغ مالى- جهاز لابتوب- 5 هارد ديسك) من داخل إحدى الشركات بدائرة القسم والمبلغ بسرقتها.وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه الثانى، حيث أقر بإنفاقه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.