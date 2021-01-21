بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشر السوق العام 6.01 نقطة، ليبلغ مستوى 5687.17 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.11%.وتم تداول كمية أسهم بلغت 238.01 مليون سهم تمت عبر 9785 صفقة نقدية بقيمة 31.15 مليون دينار (نحو 102.7 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 20.7 نقطة، ليبلغ مستوى 59. 4676 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.45% من خلال كمية أسهم بلغت 195.8 مليون سهم تمت عبر 6671 صفقة نقدية، بقيمة 12.7 مليون دينار (نحو 41.9 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 1.02 نقطة، ليبلغ مستوى 620.09 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.02% من خلال كمية أسهم بلغت 42.18 مليون سهم تمت عبر 3114 صفقة بقيمة 18.3 مليون دينار (نحو 60.3 مليون دولار).وانخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 21.4 نقطة ليبلغ مستوى 4843.79 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.44% من خلال كمية أسهم بلغت 138.18 مليون سهم تمت، عبر 4031 صفقة نقدية بقيمة 10.02 مليون دينار (نحو 33 مليون دولار).وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (شارقة أ) و(مراكز) و(السورية) و(الديرة) أما شركات (بيتك) و(وطني) و(البورصة) و(المتكاملة)، فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (تحصيلات) و(ورقية) و(العقارية) و(عقار) الأكثر انخفاضا.