بحوث القطن: إجراءات الزراعة وقطاع الأعمال تحيي صناعة الغزل والنسيج

قال الدكتور محمد نجم رئيس الاتحاد العالمي لبحوث القطن ورئيس قسم بحوث الغزل بمعهد بحوث القطن، إن إجراءات وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال للنهوض بملف القطن خطوة في الطريق الصحيح والتي تساهم في إحياء صناعة الغزل والنسيج وتشغيل مئات العمال المتوقفين منذ أن اندلاع الأزمة التي ضربت قطاع الصناعة.وأوضح أن تلك الخطوات تساهم في خلق أسواق واعدة للقطن المصري بدلا من تصديرية كمنتج خام إلى الخارج، حيث مصر كبرى الدول المنتجة للذهب الأبيض ولا يدخل من المنتج في الصناعة سوى من 10 إلى 15% فقط.وأضاف في تصريحات للدستور، أن المنظومة الجديدة هي بمثابة حماية للدولة لمنتجي القطن في مصر ومواجهة ظاهرة استغلال المزارع والتحكم في نظام التسعير.وأشار إلى أن انتهاء تنفيذ حلقات التداول بجميع المحافظات التي تزرع القطن ستساهم في تسويق المنتج للشركات دون الحاجة الوسيط الذي يتسبب في زيادة تكلفة المنتج وحدوث خسائر كبيرة للمزارعين مما ترتب عليه تراجع مساحات القطن في مصر وعزوف المزارعين عن زراعة المحصول الاستراتيجي خاصة أن المنظومة الجديدة يشارك فيها القطاع العام والخاص.