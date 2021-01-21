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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السماح بزراعة الأرز الجاف بأراضي الوادي الجديد

الخميس 21/يناير/2021 - 12:02 م
الدكتور مجد المرسى
الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة
محمد مهدي
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صرح الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، ببدء زراعة الأرز الجاف بمراكز المحافظة الخمسة على مياه المصارف الزراعية.

وأضاف "المرسي" أن المزارع سيقوم بأخذ موافقة إدارة الرى والصرف قبل الزراعة للتصريح باستخدام مياه المصارف الزراعية شريطة ألا يضر بالأراضى المجاورة.

وأصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قرار رقم (21) بالسماح للمزارعين زراعة الأرز الجاف بمراكز المحافظة الخمس، كما أصدر محافظ الوادي الجديد قرار رقم 23 بحظر زراعة الارز المائى "الغير جاف" وتشكيل لجان للمرور على الزراعات المخالفة للقرارات وعمل ازاله فورية لها وتحرير محاضر بالاسماء والمساحات لإتخاذ الإجراءات القانونية

يأتي هذا في إطار التنسيق بين محافظ الوادي الجديد ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي ووزير الري للارتقاء بالقطاع الزراعي ودفعة عجلة التنمية الزراعية ورفع مستوي دخل الفلاح والمستوي الاقتصادي له.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، علي المزارعييين الراغبين في زراعة الارز الجاف التوجه لحجز تقاوي الارز الجاف من مديرية الزراعة والادارات التابعة لها حيث وفرت الوزارة لمحافظة الوادي الجديد تقاوي معتمدة عالية الجودة والانتاجية.

الجدير بالذكر أن الدراسة التى أجريت على زراعة الارز الجاف اثبتت بأن الاحتياج المائى للارز الجاف 3500م3 للفدان بينما يحتاج الأرز المائى الى 7000م3 للفدان كما اثبتت الدراسة الى ان متوسط انتاج الفدان يصل الى 3.2 طن وصافى العائد يصل الى 15000 جنيه.
السماح بزراعة الأرز الجاف بأراضي الوادي الجديد
السماح بزراعة الأرز الجاف بأراضي الوادي الجديد
السماح بزراعة الأرز الجاف بأراضي الوادي الجديد
السماح بزراعة الأرز الجاف بأراضي الوادي الجديد
السماح بزراعة الأرز الجاف بأراضي الوادي الجديد
السماح بزراعة الأرز الجاف بأراضي الوادي الجديد

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