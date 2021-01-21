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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمة بترك طفلها أمام مستشفى السلام

الخميس 21/يناير/2021 - 12:01 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام، بحبس سيدة تركت طفلها أمام مستشفى السلام رغبة في التخلص من مسؤوليته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بوضع الطفل بإحدى دور الرعاية.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة تركت طفلها أمام مستشفى السلام التخصصي وسارعت بالمغادرة وتمكنت، كاميرات المراقبة المحيطة بمستشفى السلام التخصصي بمدينة السلام من كشف هوية هذه السيدة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتوصل لهذه السيدة وضبطها، كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام، يفيد بقيام سيدة بترك طفلها، سن عامين، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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