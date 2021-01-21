للوقاية من «كورونا».. تعقيم المصالح الحكومية في الحسنة بشمال سيناء

أكد أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، على استمرار حملات التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية بمركز ومدينة الحسنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن الخطة الشاملة التي تتخذها الدولة لتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».وقال «عفش»، إنه تم تطهير ديوان عام شركة مياه الشرب، شركة هندسة الكهرباء، قطاع الأمن المركزي بوسط سيناء، وعدد من المصالح الحكومية الأخري، مشيرًا إلى استكمال الأعمال حتي تشمل جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمدينة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة جميع المواطنين.وأهاب رئيس المركز والمدينة بجميع المواطنين، بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار العدوي وتجنب مخاطر الإصابة.