صدور الطبعة الثانية لكتاب «مواقع الآثار المصريّة»

عن دار الأمة العربية للطباعة والنشر٬ صدرت الطبعة الثانية من كتاب "مواقع الآثار المصريّة في العصور الفرعونية"٬ تأليف الدكتور محمود حامد الحُصري، وتقديم الدكتور زاهي حواس.ويقول "حواس" في تقديمه للكتاب: "قدم الدكتور محمود حامد الحصري معلومات مفيدة جدًا عن المواقع الأثرية، وهذه المعلومات تقدم لنا الموقع الأثري تاريخيًا وأثريًا، بالإضافة إلى أهم الاكتشافات الأثرية التي تمت في مصر سواء في الوجه القبلي أو الوجه البحري، وأقول إننا كشفنا من آثارنا إلى الآن حوالي 30% فقط من آثارنا وما يزال هناك 70% في باطن الأرض.وأعتقد أن الاكتشافات الأثرية التي تُعلن حاليًا وتظهر بين الحين والآخر تؤكد للعالم كله أن هذا العصر يظهر أهمية أن نكون علماء في آثارنا قبل أن يكون الأجانب علماء فينا.ويأتي هذا الكتاب في وقت مهم جدًا كي يكون مرجعًا لمحبي الآثار المصرية، بل وللمتخصصين؛ لأن الكتاب هو ملخص مفيد جدًا لكل مواقع مصر الفرعونية.