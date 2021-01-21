وزير الرياضة: أطلقنا 86 برنامجا للنهوض بسوق العمل للشباب

قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن الوزارة اهتمت بمحور النهوض بسوق العمل للشباب ودشنت أكثر من 86 برنامجا استفاد منه أكثر من 5 ملايين و800 ألف شاب، وجاءت تلك البرامج تحت مسميات متعددة منها متلقى التوظيف أو الدورات التدريبية المتخصصة أو "مشواري"، "نقدر نغير" وغيرهاوأضاف صبحي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي: "تلك البرامج كانت إما من خلال الوزارة منفردة أو من خلال التعاون مع بعض الوزارت الأخرى مثل القوى العاملة والاتصالات".