وزير الرياضة: نفذنا برامج للتصدي للإرهاب ومجابهة حروب الجيل الرابع

قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن وزارته وضعت محور حماية الأمن القومي والسياسية الخارجية للدولة المصرية على رأس الأولويات، وفي هذا المجال تم تنفيذ أكثر من 63 برنامجا ومشروعا استفاد منه أكثر من 480 ألف شاب.وأضاف صبحي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار حنفي جبالي: "كما تم تنفيذ 144 برنامجا في مجال المشاركة السياسية وحماية الأمن القومي والسياسية الخارجية، استفاد منها أكثر من 2 مليون شاب، كان على رأسها برلمان الشباب وبرلمان الطلائع وغيرها".وقال الوزير، إنه في مجال مكافحة الشائعات والبرامج الهدامة، قامت الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج من أجل التصدي للإرهاب ومجابهة حروب الجيل الرابع من أجل حماية الأمن القومي المصري".