صحة شمال سيناء والمصرية لحقوق الإنسان يكرمان 15 بطلًا من الجيش الأبيض

كرمت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، 15 من أبطال الجيش الأبيض في مستشفى الشيخ زويد والإدارة الصحية، تقديرًا لجهودهم المبذولة في ظل جائحة كورونا.وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم منح المكرمين شهادات التقدير، تقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين في ظل انتشار جائحة كورونا، وذلك في حضور إيهاب بكير، سكرتير عام مركز ومدينة الشيخ زويد، وإبراهيم عبدالله جمعة، مدير عام الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة.وأشار «شوكة» إلى أن قائمة المكرمين شملت أطباء وممرضين وإداريين وعمال، موجهًا الشكر لجميع أبطال الجيش الأبيض في محافظة شمال سيناء على الجهود المبذولة في القطاع الطبي بالمحافظة.