المشدد 15 سنة لسائق وعاطلين للاتجار في الحشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار صلاح محمد عبدالرحمن، وعضوية كلا من المستشارين محمود منصور، وعمرو عبد اللطيف، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لسائق و2 آخرين لاتهامهم بالاتجار بالمخدرات.كانت النيابة قد قررت إحالة المتهمين للمحاكمة وتبين من التحقيقات أن المتهمين يزاولون نشاطًا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، ويتزعمهم سائق، وألقت القبض عليهم، متلبسين بحيازة مواد مخدرة.وبتفتيش المتهم الأول عثرت الشرطة بحوزته على قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وأثناء ذلك ألقى المتهم الثالث قطعة كبيرة لجوهر الحشيش المخدر فالتقطها الشرطة، وبتفتيش حقيبة السيارة عُثر بها على كيس بلاستيكي يحوى 18 قطعة كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم الحشيش بقصد الاتجار.