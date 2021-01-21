رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى منيا القمح بالزيارة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:58 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
طباعة
فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بمستشفى منيا القمح المركزي للتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والتزامهم بالنوبتجيات المحددة لهم، والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفى، وتقديم البروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد.

تفقد المحافظ أقسام المستشفى للتأكد من انتظام تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى، مؤكدًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم ولمصابي فيروس كورونا لحين تماثلهم للشفاء.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد شبكة الغازات (الأكسجين) بالمستشفى، وذلك للوقوف على حالتها، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لخزان الأكسجين أولا بأول والتأكد من توافر كميات الأكسجين بالشكل الكافي، واختبار تشغيل الشبكة الاحتياطية وأسطوانات الأكسجين البديلة لتكون جاهزة عند الحاجة إليها.

شدد محافظ الشرقية على مدير المستشفى بضرورة متابعة المخزون الاستراتيجي للأكسجين بشكل يومي ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المرضى والأطقم الطبية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 21-1-2021

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

ضبط تمثال أثري وزنه 1.5 طن قبل بيعه في الإسماعيلية

الصور

image description

محافظ أسيوط يشكل لجنة لتسهيل إجراءات التوسع في إنشاء محطات الغاز

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

«موديز» تمنح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

مزاد على لوحة لـ «بيار سولاج» كانت ملكا لرئيس السنغال الأسبق

تعليق الأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم في دبي مؤقتا

تغريم رجلين في أستراليا بتهمة إشعال نار أفضى لحريق غابات

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تطرح «الآثار القانونية لكورونا» لــ علاء التميمى

قصور الثقافة تواصل تقديم الفعاليات الثقافية والفنية بالغربية

مناقشات لكتب وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة