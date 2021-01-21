محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى منيا القمح بالزيارة

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بمستشفى منيا القمح المركزي للتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والتزامهم بالنوبتجيات المحددة لهم، والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفى، وتقديم البروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد.تفقد المحافظ أقسام المستشفى للتأكد من انتظام تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى، مؤكدًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم ولمصابي فيروس كورونا لحين تماثلهم للشفاء.كما حرص محافظ الشرقية على تفقد شبكة الغازات (الأكسجين) بالمستشفى، وذلك للوقوف على حالتها، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لخزان الأكسجين أولا بأول والتأكد من توافر كميات الأكسجين بالشكل الكافي، واختبار تشغيل الشبكة الاحتياطية وأسطوانات الأكسجين البديلة لتكون جاهزة عند الحاجة إليها.شدد محافظ الشرقية على مدير المستشفى بضرورة متابعة المخزون الاستراتيجي للأكسجين بشكل يومي ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المرضى والأطقم الطبية.