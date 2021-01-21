إدارة المياه الجوفية تبدأ في حفر بئر الأعماق بوسط سيناء

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، بدء العمل في حفر بئر الأعماق بقرية البروك مركز نخل في وسط سيناء.وأشار بيان للإدارة إلى أنه يتم التنفيذ عن طريق إحدى الشركات المتخصصة تحت إشراف الإدارة العامة للموارد المائية، وبالتنسيق والمتابعة من سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل.ومن جهة أخرى، أضاف البيان، أنه تم إصلاح وتشغيل بئر أم شيحان رقم 3 بمركز الحسنة في وسط سيناء، والتى تخدم زمام 40 فدانا مزروعة بأشجار الزيتون المثمرة، بالإضافة إلى خدمة مشروع الثروة السمكية المقام على البئر.يذكر أنه سبق الانتهاء من تجهيز بئرى قرية المنبطح بوسط سيناء بكافة الأعمال المدنية والميكانيكة والكهربائية، وجارٍ الاستلام الابتدائى لهما تمهيدا لدخولهما الخدمة وإنتاج المياه، وذلك في إطار خطة الوزارة للتنمية وتوفير المياه اللازمة للرى، حفاظا على الزراعات القائمة في منطقة وسط سيناء، وبناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتوفير احتياجات المواطنين من المياه وانتظام ضخها من المحطة لرفع المعاناة عن أهالى المنطقة والعمل على تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم.