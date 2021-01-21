السنغال تمدد حظر التجول الليلي لمواجهة انتشار كورونا

قررت الحكومة السنغالية تمديد حظر التجول الليلي لمدة شهر واحد "قابلة للتجديد" الساري، منذ مطلع يناير الجاري في منطقتين بينهما العاصمة داكار، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وذكر راديو "إفريقيا 1"، اليوم الخميس، أن الرئيس السنغالي، "ماكي سال"، أعلن عن إعادة فرض حظر التجول الليلي في السادس من يناير الجاري من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحًا في العاصمة داكار، ومدينة "تيس" غربي البلاد، وهما مدينتان من أصل 14 منطقة في البلاد، حيث تتمركز بهما أغلبية الإصابات بفيروس كورونا.وأضاف الراديو أن هذا القرار يأتي لمواجهة عودة ظهور الحالات في السنغال الواقعة في غرب إفريقيا، والذي يبلغ تعداد سكانها 16 مليون نسمة، وأن الرئيس سال أصدر قانونا أقرته الجمعية الوطنية السنغالية مؤخرًا، يسمح له بفرض حظر تجول دون الحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ أو موافقة البرلمان.وطالب الرئيس وزراء حكومته ضمان التنفيذ الصارم لتدابير الإدارة الخاصة بالكارثة الصحية(فيروس كورونا)، والتي تسري لمدة شهر قابل للتجديد في جميع أنحاء منطقتي "داكار" و"تيس"، مع الإبقاء على حظر التجول في الساعة 9:00 مساء حتى الـ5:00 صباحًا.يذكر أن السنغال تواجه موجة ثانية من وباء كورونا منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، حيث إنها سجلت منذ مارس الماضي، أكثر من 23 ألف حالة و546 حالة وفاة، من بينهم 136 منذ مطلع يناير الجاري.