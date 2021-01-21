ريهام عبدالغفور وزوجها في «لايڤ من الدوبلكس» غدًا

تحل الفنانة ريهام عبدالغفور ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، غدا الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.وتشهد الحلقة الظهور الإعلامي الأول لزوجها شريف الشوبكي، ومشاركتهما في عدد من الألعاب والتصريحات الطريفة، كما تكشف ريهام العديد من المعلومات عن حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية، فضلا عن علاقتها بأولادها وزملائها في الوسط الفني.كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.وحققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏وظهرت أيضًا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.