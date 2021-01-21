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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الهلال الأحمر» يوزع 3000 كرتونة مواد غذائية بشمال سيناء

الخميس 21/يناير/2021 - 11:56 ص
توزيع مواد غذائية
توزيع مواد غذائية
مصطفى دياب
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وزعت جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، كمية من المساعدات الغذائية والإنسانية على المنقولين من رفح والشيخ زويد، في تجمعات مدينة العريش، وذلك اللواء دكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد عمر محمد على، مدير فرع جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، أنه تم توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية متنوعة، 3000 كرتونة منظفات، 3000 سجادة، بجانب 6000 كيس دقيق، على المنقولين من رفح والشيخ زويد بالعريش والمسجلين في قاعدة بيانات مجلس مدينة العريش.

وأضاف على أنه تم توزيع المساعدات في تجمعات أحياء المساعيد والزهور وآل أيوب وكرم أبونجيلة والكرامة والسكاسكة والسبيل والفواخرية والسمران والساحل والميدان والطويل والصفا والريسة والضاحية والعبور وأبوصقل وعاطف السادات.

وأشار إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال توزيع المساعدات للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على أن توزيع المساعدات تم بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش ورفح والشيخ زويد ومديرية التضامن الاجتماعي وديوان عام المحافظة.

وشكر علي المتطوعين من شباب وفتيات الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء على الجهود المبذولة خلال توزيع المساعدات، مؤكدًا على قيامهم بدور كبير خلال عمليات التوزيع.

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