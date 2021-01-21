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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

موظف يختلق واقعة سرقته بالإكراه للاستيلاء على أموال شركته بالقاهرة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:55 ص
اموال
اموال
هدير مصطفي
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نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات اختلاق واقعة تعرض موظف بشركة للسرقة بالإكراه.

كان قد وورد بلاغ لقسم شرطة الموسكي من كهربائي بإحدى الشركات، ومدير مالي بذات الشركة حيث قرر الأول بأنه حال تواجده بدائرة القسم لشراء بعض الأدوات الكهربائية لصالح الشركة عمله، اصطدمت به إحدى السيارات وترجل منها بعض الأشخاص قاموا باصطحابه بالسيارة بدعوى إسعافه بإحدى المستشفيات.

إلا أنه فوجئ بقيامهم بالتوجه لإحدى الدروب الجبلية بالمقطم، وتهديده بأسلحة بيضاء والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بجروح باليدين والاستيلاء منه على مبلغ مالي خاص بالشركة عمله ولاذوا بالفرار، وعقب ذلك توجه إلى إحدى المستشفيات لتوقيع الكشف عليه "دون تحرير تقرير طبى بحالته" وقام بالاتصال بالثانى لإخطاره بالواقعة وحضرا للإبلاغ.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبمناقشته أقر بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك الشركة جهة عمله، لعدم تسليمه مستحقاته المالية المتأخرة، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على المبلغ المالي عقب استلامه من الشركة لشراء أدوات كهربائية.

وفى سبيل ذلك أخفى المبلغ وأحدث إصابته بنفسه باستخدام سلاح أبيض "كتر"، للادعاء بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه واختلاق الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه وكذا السلاح الأبيض المستخدم في إحداث إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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