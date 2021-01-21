أبرز المعلومات عن عملة «البيتكوين» المشفرة

يبحث العديد من المهتمون بمجال الأعمال والتداول التجاري والإلكتروني، عن معرفة سعر «البيتكوين فولت» اليوم الخميس، حيث يعتبر هو أشهر العملات الرقمية المشفرة.وقبل معرفة سعر بيتكوين فولت اليوم، يستعرض لكم «الدستور» أبرز المعلومات عن عملة بيتكوين:_ يتم تداول هذه العملات خلال الإنترنت ويمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار واليورو في نظام الدفع العالمي._ بيتكوين فولت هي أول عملة رقمية غير ورقية._ يتم المعاملات بين المستخدمين بالبيتكوين بشكل مباشر من دون تشفير._ يمكن استبدال البيتكوين بعملات ومنتجات وخدمات أخرى._ هناك ما يقرب من 2 إلى 5 ملايين مستخدم يستخدمون البيتكويناخترع البيتكوين شخص يسمى ساتوشي ناكاماتو._ نظام بيتكوين يعمل من دون مستودع بمعنى أنها نظام فريد يختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تكون تابعة لها._ يتم التحقق من عملة بيتكوين عن طريق الشبكة الخاصة بذلك، ثم تسجل في دفتر حسابات موزع عام يسمى سلسلة الكتل.(سعر البيتكوين فولت اليوم)سجل بيتكوين فولت اليوم الخميس سعر 37 ألف دولار و152.وانخفض سعر البيتكوين منذ الجمعة على منصة التداول بيتستامب.وتعد ألمانيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميًا بعملة بيتكوين بأنها نوع من النقود الإلكترونية، ونتج عن هذا الاعتراف بالعملة أن الحكومة الألمانية تستطيع فرض ضرائب على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل ماليا بـعملة "بيتكوين"، في حين تبقى المعاملات المالية الفردية معفية من الضرائب.وفي وقت سابق سمحت تويتر لمستخدميها بالدفع المباشر بواسطة بيتكوين.وقد وصلت عملة البيتكوين فولت إلي مستوى قياسي حيث بلغت فى بعض الاوقات قيمتها 42 ألف دولار.ويذكر أنه تسارعت وتيرة التداول بالبيتكوين العام الفائت 2020، مما جعل سعره يتخطى 20 ألف دولار أمريكي للمرة الأولى منذ إطلاق هذ العملة في عام 2009.