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مصر

خطة لتحديث الأهوسة الملاحية بقناطر إسنا

الخميس 21/يناير/2021 - 11:53 ص
الأهوسة الملاحية
الأهوسة الملاحية بقناطر إسنا
وائل القمحاوى
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بدأت الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة، إحدى الإدارات العامة التابعة للإدارة المركزية لمشروعات الخزانات بقطاع الخزانات بوزارة الموارد المائية والري، الخميس، تنفيذ أول وأكبر عملية لتحديث ورفع كفاءة الهويس الملاحي الشرقي لقناطر إسنا الجديدة التي أنشئت في الفترة من أبريل 1989 حتى يونيو 1995، حيث يتم تنفيذ الأعمال خلال فترة 18 شهر فيما بلغت نسبة المنفذ الفعلي 75%.

تأتى أعمال تطوير الأهوسة الملاحية نظرًا لتركيز الرحلات النيلية بين مدينة الأقصر وأسوان، الأمر الذي يتطلب جاهزية الأهوسة الملاحية ورفع كفاءتها باستمرار خاصة وأنه من أهم أهداف مشروع قناطر إسنا الجديدة لتطوير الملاحة عبر القناطر، لذا فقد تم إنشاء هويس إسنا ملحق بالقناطر.

كما يتصف الهويس الملاحي الشرقي بطول 160 مترا وعرض 17 مترا وأقل غاطس ملاحي 3 أمتار، ويسمح بمرور وحدتين نهريتين في الدورة الواحدة، بالإضافة إلى أنه مجهز ببواتين مروحتين ناحية الأمام والخلف وبرج للمراقبة وأنظمة التحكم الهيدروليكية يتم من خلالها فتح وغلق البوابات الرئيسية وبوابات القنوات.

كما تم تجهيز وحدات التجفيف لحوض الهويس وإغلاق الهويس وإنزال وحدات التجفيف والانتهاء من تجفيف حوض الهويس، وجاري حاليًا أعمال الصيانة الشاملة للبوابات الهويس الرئيسية وبوابات الجانبيات وجاري أيضًا عمل حساب الحماية وحقن الفواصل.

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