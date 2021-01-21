بدء فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح منذ قليل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم الخميس.ومن المقرر أن يلقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بيانه أمام الجلسة العامة للمجلس.ويكشف البيان عن ما تم من إنجازات ومجهودات فيما يخص الوزارة طبقا لما جاء به بيان الحكومة والتي حازت ثقة المجلس السابق عليه.وكان الوزير أشرف صبحي قد حضر إلى مقر المجلس مبكرا واستقبله المستتشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية لحين بدء الجلسة.