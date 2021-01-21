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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 35 مركزا للدروس الخصوصية بشمال سيناء

الخميس 21/يناير/2021 - 11:51 ص
إغلاق مركزا للدروس
إغلاق مركزا للدروس الخصوصية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استمرار الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية «السناتر»، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق 35 مركزًا، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استمرار مقاومة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها، نظرا لخطورتها في ظل جائحة كورونا، معلنا عن تشكيل لجان للمرور على مراكز الدروس الخصوصية وغلقها وعرض المخالفين على الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المصالح الحكومية وارتداء الكمامات الواقية للموظفين والمواطنين، مع أهمية التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي باستمرار، بجانب تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمديريات الخدمية.

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