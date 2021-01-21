المتهمة بالشروع في قتل زوجها: أخذ أموالي وتزوج سيدة أخرى

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهمة بالاشتراك مع زوج شقيقتها في قتل زوجها بسبب خلافات مالية بينهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني، والاستعلام عن حالة المصاب.وأقرت المتهمة "ن.ع" بارتكابها جريمة الشروع في قتل زوجها "ب.م"، بالاشتراك مع زوج شقيقتها بسبب خلافات مالية بينهم، وأقرت بأنها اشتركت مع المجنى عليه في افتتاح محل لبيع الدواجن، وأعطته مبلغ 15 ألف جنيه بالإضافة الى مصوغاتها الذهبية، التي تقدر بـ 10 آلاف جنيه، مشيرة إلى بعد افتتاح المشروع اكتشفت زواجه من سيدة أخرى وخيرها بين قبول الوضع أو الطلاق.كما أضافت المتهمة: طلبت منه الطلاق وتركت منزل الزوجية وطالبته بحقوقي وأموالي التي اشتركت معه في مشروعه، لكنه رفض إعطائي أي مبالغ مالية وأي مكاسب شهرية، وبعد معاناه لمدة أربع شهور معه قررت اللجوء لزوج شقيقتي لمساعدتي في أخذ حقوقي منه بالقوة.وتابعت:" قمنا بتقييده والتعدي عليه بالضرب محاولين إجباره على توقيع على إيصالات أمانة، لكنه رفض التوقيع، وبعد التعدي عليه بالضرب تفاجئنا بفقده للوعى فظننا بأنه مات فلذنا بالفرار ".وكان قد ورد بلاغا لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام سيدة بالشروع في قتل زوجها بمساعدة زوج شقيقتها وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد المتهمين وضبط المتهمة الأولى ويجري ضبط المتهم الثاني وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق