رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القصة الكاملة لتحرير أردني مختطف بالإسماعيلية

الخميس 21/يناير/2021 - 11:48 ص
تحرير أردني مختطف
تحرير أردني مختطف بالإسماعيلية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، من تحرير أردني بعد خطفه، وطلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد منصور دهشان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب من "ع.ع.أ" محامى وكيلا عن "م.أ.س" اردنى الجنسية 40 عاما مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بتضرره من "ر.م.ع" وآخر لقيامهما باصطحاب موكله من إحدى الكافتيريات بالقنطرة غرب واحتجازه بأحد الشقق السكنية ومطالبة أسرته بدفع فدية مالية لإطلاق سراحه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية وبرئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث مركز الاسماعيلية ضم العقيد هيثم الهياتمى رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الاسماعيلية والرائد حسن رضوان رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه النقباء اشرف جمال ومحمود خليفة وحسين عياد ومحمد صدقى وزياد حجاب معاونو المباحث.

أوكل لفريق البحث ضرورة كشف الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على المتهمين وتحرير المختطف وتقديم المتهمين للنيابة العامة.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهم "ر.م.س" 32 عاما موظف مقيم منشية البكرى القاهرة و"ا..ع.م" 39 عاما، و"ع.م.ب" 36 عاما، و"ر.ال.ش" 39 عاما صاحب أكاديمية تدريب مقيم عين شمس القاهرة.

ونجح فريق البحث من ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث، وبمناقشة المتهمين اعترف المتهم الأول بالتوجه بالسيارة خاصته برفقة المتهم الرابع من القاهرة إلى مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية وتقابلا مع المتهمان الثاني والثالث واللذان أرشدهما عن تواجد المجنى عليه على إحدى الكافتيريات فى مدينة القنطرة غرب، وعقب تقابلهما مع المجنى عليه قاما باصطحابه بالسيارة خاصته إلى مسكنه بمحافظة القاهرة وتم احتجازه بها، وبرر ذلك لكون المجنى عليه مدين له بمبالغ مالية.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

موضوعات متعلقة

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

تعليق الأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم في دبي مؤقتا

تغريم رجلين في أستراليا بتهمة إشعال نار أفضى لحريق غابات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان بكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تطرح «الآثار القانونية لكورونا» لــ علاء التميمي

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك» بأسوان

«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم