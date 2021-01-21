القصة الكاملة لتحرير أردني مختطف بالإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، من تحرير أردني بعد خطفه، وطلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد منصور دهشان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب من "ع.ع.أ" محامى وكيلا عن "م.أ.س" اردنى الجنسية 40 عاما مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بتضرره من "ر.م.ع" وآخر لقيامهما باصطحاب موكله من إحدى الكافتيريات بالقنطرة غرب واحتجازه بأحد الشقق السكنية ومطالبة أسرته بدفع فدية مالية لإطلاق سراحه.على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية وبرئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث مركز الاسماعيلية ضم العقيد هيثم الهياتمى رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الاسماعيلية والرائد حسن رضوان رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه النقباء اشرف جمال ومحمود خليفة وحسين عياد ومحمد صدقى وزياد حجاب معاونو المباحث.أوكل لفريق البحث ضرورة كشف الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على المتهمين وتحرير المختطف وتقديم المتهمين للنيابة العامة.وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهم "ر.م.س" 32 عاما موظف مقيم منشية البكرى القاهرة و"ا..ع.م" 39 عاما، و"ع.م.ب" 36 عاما، و"ر.ال.ش" 39 عاما صاحب أكاديمية تدريب مقيم عين شمس القاهرة.ونجح فريق البحث من ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث، وبمناقشة المتهمين اعترف المتهم الأول بالتوجه بالسيارة خاصته برفقة المتهم الرابع من القاهرة إلى مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية وتقابلا مع المتهمان الثاني والثالث واللذان أرشدهما عن تواجد المجنى عليه على إحدى الكافتيريات فى مدينة القنطرة غرب، وعقب تقابلهما مع المجنى عليه قاما باصطحابه بالسيارة خاصته إلى مسكنه بمحافظة القاهرة وتم احتجازه بها، وبرر ذلك لكون المجنى عليه مدين له بمبالغ مالية.تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.