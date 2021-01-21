«التضامن» تواصل استقبال طلبات الحصول على أطراف صناعية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار استقبال طلبات الحصول على الأطراف الصناعية لذوي الإعاقات المختلفة من خلال الرابط الإلكتروني http:study.edaegypt.orgmossformsdisart حتى نهاية يناير الجاري.وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك توجيهات رئاسية بتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية باعلى جودة بمجرد الانتهاء من الحصر.وأضافت القباج، أنه سيتم البدأ في إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية خلال 2021، أي قبل نهاية العام الجاري، موضحة أن الحكومة تستهدف أيضا الأسواق العربية والإفريقية.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات بمعدل 200 ألف طرف سنويا، للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية.