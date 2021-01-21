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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تواصل استقبال طلبات الحصول على أطراف صناعية

الخميس 21/يناير/2021 - 11:48 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار استقبال طلبات الحصول على الأطراف الصناعية لذوي الإعاقات المختلفة من خلال الرابط الإلكتروني http:study.edaegypt.orgmossformsdisart حتى نهاية يناير الجاري.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك توجيهات رئاسية بتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية باعلى جودة بمجرد الانتهاء من الحصر.

وأضافت القباج، أنه سيتم البدأ في إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية خلال 2021، أي قبل نهاية العام الجاري، موضحة أن الحكومة تستهدف أيضا الأسواق العربية والإفريقية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات بمعدل 200 ألف طرف سنويا، للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية.


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