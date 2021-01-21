محاكمة مسنة وزوجها.. قدمت له حفيدتها ليعاشرها وحملت منه سفاحا

أمرت النيابة العامة، بإحالة ربة منزل وعشيقها في حلوان، للمحاكمة الجنائية، لاتهام الأولى بتقديم حفيدتها «ابنة بنتها»، معاقة، تبلغ من العمر 15 عاما، للمتهم الثاني، الذي هتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج، حتى حملت منه سفاحا، ووضعت مولودها، مطلع الشهر الجاري، في إحدى مستشفيات القاهرة.و كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على المتهمين، بعد بلاغ تقدمت به جدة المجني عليها لأبيها، واتخذت النيابة العامة عدة قرارات في القضية، من بينها حبس المتهمين، وسحب عينات الحامض النووي من المولود ووالدته، ومن المتهم بهتك عرضها.وكشفت التحقيقات عن عدة مفاجآت، فقد انفصلت والدة الطفلة المجني عليها عن والدها، وانتقلت للعيش في حلوان مع جدتها لأمها، التي كانت تربطها علاقة آثمة مع شاب يصغرها بـ30 عاما، فاستغلت إعاقة حفيدتها، وقدمتها له وعاشرها معاشرة الأزواج عدة مرات، حتى حملت منه سفاحا.وتوجهت الطفلة، لجدتها لأبيها بعد شعورها بإعياء، نتيجة محاولات إجهاضها، نهاية نوفمبر الماضي، واصطحبتها جدتها للمستشفى، وعلمت من الطبيب أن حفيدتها حامل في شهرها الثامن.و تقدمت جدة الطفلة لأبيها، ببلاغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة، التي بدأت تحرياتها حول الواقعة، إذ ثبت صحتها، بعدما أكدت التحريات أن جدة الطفلة لأمها، قدمتها لعشيقها لضمان استمراره معها في علاقة محرمة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمة، كما أرشدت عن مكان عشيقها بالزيتون، وتم ضبطه.باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، بعد تلقيها محضر الشرطة، واستمعت لأقوال المبلغة «جدة الطفلة لأبيها»، كما استمعت لأقوال الطفلة المجني عليها، التي أكدت في التحقيقات، أن عشيق جدتها هتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج، حتى حملت منه سفاحا، وكشفت التحقيقات والتحريات أن الجدة المتهمة، قدمت حفيدتها لعشيقها قرابة 18 مرة، على مدار عدة أشهر حتى حملت منه.لم تجد الجدة المتهمة، وعشيقها بدا من الاعتراف التفصيلي بارتكاب جريمة هتك عرض الطفلة المجني عليها، إذ اعترفت بأنها قدمت حفيدتها لعشيقها أكثر من مرة، مستغلين إعاقتها الذهنية حتى حملت، بينما اعترف المتهم الثاني، بارتكاب الجريمة، بتسهيل من المتهمة الأولى، كما أكدا اعترفهما بارتكاب الجريمة، خلال جلسات تجديد حبسهما أمام المستشار وائل الشوربجي، رئيس محكمة جنح حلوان.