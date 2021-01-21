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تقارير ومتابعات

بغداد تتصدر الترند.. ومغردون يشاركون بفيديوهات من الانفجار

الخميس 21/يناير/2021 - 12:48 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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تصدر انفجار بغداد بالعراق تريند تويتر، بعدما فجر انتحاريان نفسهما بواسطة حزام ناسف في سوق مكتظة لبيع الملابس بساحة الطيران وسط المدينة، والانفجار الثاني أعقب الأول وحدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي أن الهجوم المزدوج أسفر عن سقوط 13 قتيلا، و19 جريحا كحصيلة أولية، فيما تتحدث بعض التقارير الإعلامية عن 28 قتيلا و73 جريحا، ونشر رواد تويتر فيديوهات للانفجار وعلقت أحدهم:"‏انفجار في ساحة الطيران وسط بغداد الان شنو ذنب هل الناس الأبرياء.. ؟"

فيما قال أحمد عادل:"‏الاتصال بالأقارب والأصدقاء بعد كل انفجار يحدث في بغداد كان أشبه بالروتين عندما كنت صغيرًا، وبدأ يتلاشى بمرور الزمن، والآن عاد بأبشع صورة، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وشارك عمر حبيب فيديوهات للانفجار الذي دوى في بغداد.

وغرد آخر:" ‏هل عاد شركاء الوطن إلى مشروعهم السابق بعد فشل مؤامراتهم؟ يجب أن يعي أبناء الشعب أن داعش وإن انتهت عسكريًا إلا أنها باقية كفكر وعقيدة عند بعض الحواضن"، وغردت أخرى:"‏ارتدى ثيابه البسيطة وخرج رغم البرد الشديد وفي ساعات الصباح الأول قال (يا الله امددني بشيء من توفيقك لعلني اعود ببعض المال يسد حاجة عيالي ويحفظ كرامتي من مذلة الحاجة) ثم ماذا؟ ثم يأتي وغد لعين يقتله بدم بارد إرضاء لحقد دفين يعشش في قلبه".

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