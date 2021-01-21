إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي كوم حمادة وبدر عن إزالة 18 حالة تعد على مساحة 5630 م٢ عبارة عن: قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بتنفيذ عدد 17 قرار إزالة بمساحة 5405 م بكوم حماده بالتنسيق مع الأمن والري، وإزالة مبنى مخالف بمساحة 225 م٢ بنطاق قرية أبو بكر الصديق بمركز بدر.