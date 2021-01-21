4 وفيات و313 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 366 حالة إضافة إلى تسجيل 313 إصابة جديدة.وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الإصابات الجديدة بينها 119 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 190 حالة لمخالطين لمصابين و4 حالات قادمة من الخارج.وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 95240 حتى الآن بعد تسجيل 303 حالات وأن عدد الحالات القائمة بلغ 2967 حالة.