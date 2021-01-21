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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 وفيات و313 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

الخميس 21/يناير/2021 - 11:47 ص
كورونا في البحرين
كورونا في البحرين
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 366 حالة إضافة إلى تسجيل 313 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الإصابات الجديدة بينها 119 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 190 حالة لمخالطين لمصابين و4 حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 95240 حتى الآن بعد تسجيل 303 حالات وأن عدد الحالات القائمة بلغ 2967 حالة.

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