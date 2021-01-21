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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قادة الخليج يهنؤن بايدن بتنصيبه رسئيسا للولايات المتحدة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:57 ص
جو بايدن
جو بايدن
نيفين أشرف
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بعد الساعات الأولى من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مساء أمس، وتوليه مهام منصبه رسميًا في البيت الأبيض، بعث قادة الخليج العديد من برقيات التهنئة للرئيس بايدن والإدارة الأمريكية الجديدة، معربين عن تطلعاتهم لمزيد من التعاون الخليجي الأمريكي في العديد من قضايا المنطقة خلال الفترة الرئاسية الجديدة في عهد بايدن.

- الإمارات

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى الرئيس جو بايدن، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن تطلعه لتوطيد علاقات الشراكة المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومواصلة العمل المشترك لتخطي التحديات الماثلة مثل الأوضاع الصحية في العالم والتغير المناخي ومكافحة التطرف العنيف.

وأشار إلى أن "قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها شرف العمل عن قرب مع الرئيس جو بايدن لفترات طويلة إبان خدمته في مجلس الشيوخ الأمريكي وكنائب لرئيس الولايات المتحدة".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس بايدن، أعربا فيهما عن أملهما بمزيد من النمو في علاقات الدولتين بمختلف المجالات وذلك لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

- البحرين
من جانبه، بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس جو بايدن، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وقيادة الشعب الأمريكي الصديق نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب عاهل البحرين، عن اعتزازه بما يجمع البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وشراكة وثيقة تمتد لأكثر من 120 عامًا وتستند لأسس متينة ودعائم قوية، وبما يربط الشعبين من صداقة قوية، وتقدير متبادل.

وأكد تطلعه الدائم لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وتطوير التعاون والتنسيق والعمل المشترك، بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين في المجالات كافة.

وبعث ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس بايدن.

كما بعث ولي العهد البحريني، برقية تهنئة مماثلة إلى كامالا هاريس، بمناسبة تنصيبها نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

- الكويت
وفي السياق ذاته، بعث أمير الكويت برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي الجديد، أعرب فيها عن خالص التهاني بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، فيما بعث ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين.

وأشاد أمير الكويت بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا تطلعه الدائم لتعزيز أواصر الصداقة والارتقاء بأطر التعاون بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

كما بعث أمير الكويت برقية تهنئة إلى نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أعرب فيها عن خالص تهانيه بتنصيبها نائبة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كما بعث ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

- قطر
بدوره، بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس جو بايدن، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، فيما بعث نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء القطري ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

- التعاون الحليجي
يأتي ذلك فيما رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، بتنصيب الرئيس جوزيف بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، كما هنأ الأمين العام، كامالا هاريس، بتنصيبها نائبة للرئيس الجديد.

وأعرب الحجرف، عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، التي تم إرساء دعائمها في مايو 2015، مؤكدًا حرص مجلس التعاون على العمل المشترك مع الإدارة الأمريكية الجديدة في كل ما يسهم في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ويحقق المصالح المشتركة للجانبين في جميع المجالات.

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