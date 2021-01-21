بعد طلب نائب.. وزير الشباب يوافق على دعم 4 مراكز شباب بمنيا القمح

قال النائب أحمد عبدالجواد، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية، إن وزير الشباب والرياضة، وافق على دعم 4 مراكز شباب تقع بنطاق مركز منيا القمح بناء علي الطلبات المقدمة لسد الاحتياجات الضرورية لخدمة قطاع الرياضة بعدد من القري.وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية، أنه استقبل عدد من الطلبات لدعم مراكز شباب قري "بندف، والعزيزية، وكفر الغنيمي، والجديدة" من قبل مجموعة من الشباب ومسئولي الرياضة، وبالعرض علي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تمت الموافقات بصرف أدوات رياضية عبارة عن "بساط كاراتيه، وصالة جيم، ومستلزمات واثاث مكتبي"، مشيرًا إلى أن الدعم يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة، لدعم مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، والنهوض بقطاع الرياضة ورعاية الشباب بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتابع "عبدالجواد"، ان ملف الشباب ضمن الأولويات لا سيما دعم الأنشطة الرياضية، والدورات التثقيفية، واثقال المهارات بتبني العناصر المتميزة في شتي النواحي المجتمعية التي تحمل أهمية ورغبة لدي الشباب والفتيات.