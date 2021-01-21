قرار جديد ضد متهمين بقتل شخص في الإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل ونجار 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بقتل عاطل بسلاح أبيض، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة عقب تشريحها لبيان سبب الوفاة.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لأحد الأشخاص "مجهول الهوية" أمام عقار خالى من السكان بالطريق الساحلى بدائرة القسم والعثور بطيات ملابسه على كمية من مخدر الهيروين.توصلت تحريات فريق البحث إلى تحديد شخصية المجنى عليه عاطل، له معلومات جنائية، وأن وراء إرتكاب الواقعة عاطل ونجار لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما والقي القبض عليهما.وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر أحد المتهمين أنه أثناء تواجده وأهليته بمسكنهم بتاريخ الواقعة فوجئ بمحاولة المجنى عليه دخوله عنوة وهو فى حالة عدم إتزان فقام بطرده إلا أنه عاود المحاولة مرة أخرى فاستعان بالمتهم الأخر وقاما بإصطحاب المجنى عليه إلى شقة بالطابق الثانى بالعقار الذى عُثر أمامه على جثته وتعديا عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" ثم تخلصا منه بإلقائه من شرفة ذات الشقة فأوديا بحياته، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.