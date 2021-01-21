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منوعات

مزاد على لوحة لـ «بيار سولاج» كانت ملكا لرئيس السنغال الأسبق

الخميس 21/يناير/2021 - 11:42 ص
مزاد
مزاد
وكالات
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تعرض لوحة للفنان الفرنسي بيار سولاج كانت ملكا للشاعر والرئيس السنغالي الأسبق ليوبولد سيدار سنغور للبيع في مزاد السبت في مدينة كان (غرب فرنسا)، بحسب دار "كان أنشير" منظمة الحدث.

ويقدر سعر هذه اللوحة الزيتية المرسومة على قماش الكانفاس بما بين "800 ألف إلى مليون يورو"، وفق دار المزادات.

وقدم بيار سولاج هذه اللوحة التي تحمل عنوان "لوحة 81×60 سم، 3 ديسمبر 1956" "لصديقه" ليوبولد سيدار سنغور بعد وقت قصير من إنجازها، كما أوضحت الدار.

وكانت اللوحة موجودة في منزل الرئيس السنغالي وزوجته في فيرسون قرب كان حيث عاش الزوجان منذ الثمانينات.

وكان الرئيس السنغالي السابق من أشد المعجبين بالرسام البالغ من العمر 101 عام.

وكتب سيغور في العام 1958 "المرة الأولى التي رأيت فيها لوحة لبيار سولاج دهشت، كأنني تلقيت ضربة في معدتي أسقطتني كما يسقط ملاكم بضربة قاضية".

وأضاف "تذكرني لوحات سولاج دائما بالرسوم الإفريقية-الزنجية وحتى المنحوتات".

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