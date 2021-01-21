وكيل «تعليم مطروح»: تنفيذ برامج تدريبية لصقل مهارات المعلمين

التقى عاطف سلامة، وكيل الوزارة، اليوم الخميس، بعدد المدربين المعتمدين القائمين على تنفيذ ورشة عمل للتنمية المهنية لمعلمي الصفوف الاولى والمقرر انطلاقها، الأحد المقبل، وتستمر حتي 18 فبراير المقبل، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود قاسم، وكيل المديرية، وإسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام.وأكد وكيل تعليم مطروح لمدربي التنمية المهنية أن البرامج التدريبية تهدف لصقل المهارات التدريسية للمعلمين، مشددا لهم علي الالتزام الكامل بتنفيذ الرؤية الوزارية لتطوير التعليم وتحديث العملية التعليمية، في سبيل تخريج أجيال مصرية قادرة علي الابداع والابتكار بعيدا عن الحفظ والتلقين.وأوضح "سلامة" أن البرامج التدريبية للمعلمين التي ينظمها تعليم مطروح خلال إجازة منتصف العام الدراسي تأتي وفقا لتعليمات الوزارة، والتي تهدف إلى التنمية المهنية وزيادة ما لدى المعلم من معارف ومهارات وتحسينها في مجال عمله وتحقيق الإتقان العلمي المأمول في أداء واجباته المهنية.