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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تغيير الديكور وتوقيع 15 مرسوما.. تفاصيل أول ليلة لبايدن البيت الأبيض

الخميس 21/يناير/2021 - 12:06 م
بايدن
بايدن
آية حسني
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مع وصول الرئيس الامريكي جو بايدن إلى مقر إقامته في البيت الأبيض، لأربع أعوام مقبلة كان عليه القيام بعدد من التغييرات الجوهرية والظاهرية، بدء من وضع بعض اللمسات على تصاميم البيت الأبيض أو اتخاذ عدد من القرارات الفورية.

- تغيير الديكور

قام بايدن على الفور بملء المكتب البيضاوي بصور لقادة أمريكيين، واعتاد الساكن الجديد تهيئة الأجواء وتغيير الديكور من أجل 4 سنوات قادمة، فالمكتب البيضاوي مرادف لسلطة وجلالة الرئاسة الأمريكية، حيث يغير جميع الرؤساء الجدد ديكور الغرفة ذات الرمزية إلى حد كبير لإضفاء إحساس بشخصيتهم ونوع الرئاسة التي يأملون في الحصول عليها.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه جرى تعليق صورة ضخمة لفرانكلين دي روزفلت، في إشارة واضحة لرئيس ساعد البلاد خلال أزمات كبيرة، وهو التحدي الذي يواجهه بايدن الآن أيضًا، كما جرى تعليق لوحات للرئيس السابق توماس جيفرسون، ووزير الخزانة السابق ألكسندر هاملتون معلقة بالقرب من بعضهما البعض، واختلف الرجلان كثيرًا وتم وضعهما معًا لتوضيح الفوائد التي تأتي من وجهات النظر المختلفة.

وفي الغرفة وضعت أيضا لوحة لبنجامين فرانكلين، وتهدف إلى تمثيل اهتمام بايدن باتباع العلم، وتم وضعها بالقرب من صخرة القمر الموضوعة على رف الكتب لتذكير الأميركيين بطموحات الأجيال السابقة،
كما تم وضع تمثال نصفي للقس مارتن لوثر كينغ، وجونيور، وروبرت ف. كينيدي حول مدفأة في المكتب، حيث غالبًا ما يشير بايدن إلى التأثير الذي أحدثه الرجلين على البلاد كجزء من حركة الحقوق المدنية.

- توقيع 15 مرسوم

أما عن بدء مهامه رسميا كرئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، فأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن بايدن وقع 15 مرسوما في يومه الأول من سكن البيت الأبيض، وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض وقع بايدن مرسوما يقضي بإلغاء قرار انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

كذلك قرر الرئيس الأمريكي الجديد عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
ووقع بايدن مرسوما لفرض ارتداء الكمامات الواقية من انتقال عدوى فيروس كورونا لمدة 100 يوم.

كما قرر بايدن وقف إخلاء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بلا أموال نتيجة الأزمة التي تسبب فيها وباء كورونا، وتمديد تجميد سداد القروض المخصصة للتعليم، ورفع الرئيس الأمريكي الجديد فور تسلمه منصبه حالة الطوارئ على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وألغى التمويل الفيدرالي لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

كما أوقف بايدن بناء خط أنابيب Keystone XL على الحدود مع كندا، وألغى كذلك حظر دخول مواطني بعض الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة، وكذلك قرر الرئيس الأمريكي إلغاء الحظر الذي كان مفروضا على تأجير أراضي منطقة القطب الشمالي لاستخراج النفط والغاز الطبيعي.

و وقع بايدن مرسوما لتعزيز برنامج حماية أطفال المهاجرين، والذي يوفر إعفاءات مؤقتة من الترحيل للشباب الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفالا، كما وقع بايدن مرسوما أعلن فيه أن يوم تنصيبه، 20 يناير، يوما للوحدة الوطنية

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