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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

اكتشاف أكبر وادي في النظام الشمسي (صور)

الخميس 21/يناير/2021 - 11:35 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن التقاط مسبار وكالة ناسا الفضائية على المريخ صور جديدة لأكبر وادي في النظام الشمسي، ويسمى Valles Marineris.

جاء بالتقرير أن الوادي عبارة عن نظام من الأخاديد الضخمة التي تنتشر لمسافة 2500 ميل على طول خط الاستواء في الكوكب الأحمر، ويوجد على طول ربع محيط الكوكب تقريبًا، ويتراوح زهاء 10 أضعاف طول Grand Canyon على الأرض، كما أنه أعمق منه بثلاث مرات.

وأراد باحثو جامعة أريزونا استكشافه أكثر، فاستخدموا كاميرا عالية الدقة تسمى HiRISE، موجودة على متن مركبة استطلاع المريخ المدارية التابعة لوكالة ناسا، وأخذوا صور للوادي منذ عام 2006 لمحاولة إلقاء نظرة على ميزاته الغريبة، والحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية تشكله.

ويقال إن نظام Grand Canyon الأرضي تشكل عبر مليارات السنين من تحرك المياه سريعة الحركة، ومن ناحية أخرى، قد يكون تشكل Valles Marineris بسبب كمية هائلة من النشاط البركاني وتقول إحدى النظريات إن قشرة المريخ ربما امتدت وانفتحت، عندما كانت مجموعة كبيرة من البراكين تتشكل أولًا، وربما تسببت الأنهار القديمة والانهيارات الأرضية والصهارة في مزيد من التآكل.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة تم التقاط صور الوادي بواسطة مهمة HiRISE التابعة لناسا، وهذا المشروع هو أقوى كاميرا تم إرسالها على الإطلاق إلى كوكب مختلف، وهى موجودة على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية التي تدور حول الكوكب الأحمر منذ عام 2006.

كما تم بناء المسبار من جانب خبراء في مختبر القمر والكواكب بجامعة أريزونا بتكلفة 40 مليون دولار ويزن 65 كجم، وتم نشر صورة للوادي مؤخرًا بواسطة HiRISE، حيث يحاول علماء الفلك اكتشاف كيفية تشكل المعلم.

ويعتبر الكوكب أيضًا موطن لأكبر بركان في النظام الشمسي "جبل أوليمبوس"، ويحيط الغموض بكيفية تشكل كلتا المعلمين، لكن النظرية الرائدة لوكالة الفضاء الأوروبية هي أن الجبل والوادي مرتبطان ارتباط جوهري.

وتنص النظرية على أنه خلال سنوات تكوين المريخ والمليارات الأولى من وجوده، انتفخت الصهارة تحت قشرة المريخ وأنتجت هذه المعالم، فقد يكون هذا قد أدى إلى إنشاء أوليمبوس، بالإضافة إلى حوض وادي Valles Marineris الواسع الذي كان نتيجة لانهيار قشرة الكوكب بعد تمزيقها بفعل ارتفاع الانصهار.

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