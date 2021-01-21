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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نور الله».. كفيف يصلح الأجهزة الكهربائية في الإسكندرية (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 11:53 ص
كفيف يصلح الأجهزة
كفيف يصلح الأجهزة الكهربائية
هبه عويضه
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رغم حرمانه من نعمة البصر، لكن الله أنعم عليه بنعمة البصيرة، حيث يمتلك أنامل ذهبية ومهارة كبيرة، جعلته أشهر من يعمل في تصليح الأجهزة الكهربائية بداخل منطقته بأحد الأحياء الشعبية بالإسكندرية.

عندما تخطوا بقدميك بسوق منطقة غبريال شرق الإسكندرية، لتسأل عن «الشيخ خالد» تجد الكثير يعرفونه لتصل إليه في محله الصغير الذي لا يخلو من جهاز غسالة أو خلاط أو مروحة تكون في مرحلة الإصلاح، فالجميع يثق به وبمهارته بالإضافة إلى أمانته.

قال خالد عبد السلام، 52 عامًا، إنه تعرض لفقدان البصر في المرحلة الإعدادية، حيث بدأ يفقد بصره تدريجيًا وذلك نتيجة لخلل وراثي، ولكنه لم يستسلم، بل رأي أنها نعمة منحها الله له، ليستكمل دراسته، ويلتحق بالتعليم الفني رغم إعاقته لحبه للعمل الحرفي واليدوي.

وأضاف ل« الدستور» أنه حصل على دبلوم صناعي قسم كهرباء، وبسبب إعاقته كان من الصعب أن يعمل في مجال كهرباء المنازل، فأتجه إلى كهرباء الأجهزة وتصليحا دون أن يعلمه أحد، معتمدًا على نفسه، حيث إنه مستمر في تلك المهنة منذ 32 عامًا حتى أصبح له «زبون» خاص به يثق به وبعمله.

وتابع أنه أب لطفلتين صغار، وابنته الكبرى 10 سنوات تساعده أحيانًا في العمل، فضلًا عن أنه ينظم جميع الأدوات ومتعلقات العمل بطريقة يعرفها هو فقط حتى يسهل عليه العمل بجانب إنذار عند التوصيل بالكهرباء، وذلك تجنبًا لحدوث أي مشاكل.

وأشار إلى أنه تلقى الابتلاء بفقدان البصر برضا، فهو نعمة من الله، عوضه عنها بحب الناس والسيرة الطيبة، قائلًا: «الناس بتثق فيا وبتسيب كل الصنايعية وتيجي عندي وبتشكر في شغلي ودايما عندي زباين جديدة على السمعة الطيبة».

وأختتم حديثه أنه يحظى بحب من الناس، كما أن جيرانه وعملائه هم من أطلقوا عليه الشيخ خالد نظرًا لإعاقته، بجانب حرصه على الصلاة في المسجد، مشيرًا إلى أنه دائم البحث والعمل على كل ما هو جديد، حيث إنه يتابع كيفية قيادة السيارات وهو ما يتمنى تحقيقه، قائلًا: «لا يوجد مستحيل، فقط حاول وتعلم وسيكافأك الله».
«نور الله».. كفيف يصلح الأجهزة الكهربائية في الإسكندرية (فيديو)
«نور الله».. كفيف يصلح الأجهزة الكهربائية في الإسكندرية (فيديو)
«نور الله».. كفيف يصلح الأجهزة الكهربائية في الإسكندرية (فيديو)
«نور الله».. كفيف يصلح الأجهزة الكهربائية في الإسكندرية (فيديو)
«نور الله».. كفيف يصلح الأجهزة الكهربائية في الإسكندرية (فيديو)
«نور الله».. كفيف يصلح الأجهزة الكهربائية في الإسكندرية (فيديو)
«نور الله».. كفيف يصلح الأجهزة الكهربائية في الإسكندرية (فيديو)
«نور الله».. كفيف يصلح الأجهزة الكهربائية في الإسكندرية (فيديو)
«نور الله».. كفيف يصلح الأجهزة الكهربائية في الإسكندرية (فيديو)
«نور الله».. كفيف يصلح الأجهزة الكهربائية في الإسكندرية (فيديو)

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