هيئة الكتاب تطرح «الآثار القانونية لكورونا» لــ علاء التميمى



وأكد المؤلف أن الكتاب يتناول شرحًا ميسرًا ووافيًا للقارئ العادي حول تداعيات جائحة فيروس كورونا على المستوى الدولي، كما ستواجه الدول العربية عدّة تحديات على غرار أى مكان آخر في العالم، حيث ستشهد ركودًا فى النشاط الاقتصادي، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية التى ستؤثّر بشدّة فى اقتصاداتها ثانيًا، وضرورة بناء أنظمة صحة عامة مدعمة بتشريعات قوية ترتكز على تقديم الصالح العام ثالثًا.



واختتم التميمي تصريحاته بأن الوتيرة المتسارعة لانتشار جائحة كورونا زمنيًّا وجغرافيًّا، وامتداد تداعياتها ؛ يُشكل تهديدًا مباشرًا للحياة البشرية، بل والتأثير على الجوانب الاقتصادية، لوضع سيناريوهات لاستشراف أهم التداعيات القانونية والأمنية والصحية والاقتصادية لانتشار الجائحة في المنطقة العربية، وهو ما يشكل جزءًا من مساهمتنا فى دق ناقوس الخطر وبلورة أهم ملامح الاستعداد المسبق من جانب الدول العربية.



ضمن إصدارات موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، وتصدرها الهيئة العامة للكتاب، صدر حديثًا كتاب بعنوان "الآثار القانونية لفيروس كورونا بين الواقع والمأمول" للدكتور علاء التميمى، أستاذ القانون المدنى ومدير إدارة الدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية.وأكد المشرف على الموسوعة الدكتور خالد القاضى، أهمية توقيت إصدار هذا الكتاب لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد قانونية، أو أمنية، أو صحية، أو اقتصادية، بوصفها من أهم شواغل جميع فئات وأعمار القراء في تلك الفترة الفاصلة في حياة الشعوب والأوطان في مختلف دول العالم.ومن جهته، قال مؤلف الكتاب الدكتور التميمي، إن الكتاب تضمن دراسة تحليلية للآثار القانونية لجائحة (كوفيد-19)، وتوزعت الدراسة على بابين يسبقهما فصل تمهيدى.