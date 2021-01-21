ضبط 6 آلاف مستلزمة طبية مغشوشة قبل طرحها بالأسواق في القاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 6 آلاف قطعة مستلزمات طبية "كمامة وجوانتي" بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.