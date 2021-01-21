البابا ثيودروس الثاني يستقبل رئيس الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني

استقبل بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني في مقر البطريركية في الإسكندرية الجنرال، رئيس الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني والقنصل العام لليونان في الإسكندرية.وخلال اللقاء أعرب البابا ثيودروس للجنرال عن سعادته لاستقباله له في مقر بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية المباركة، ذات التاريخ العريض سواء في الدولة المباركة مصر أو في إفريقيا.وفي الوقت نفسه أشار بطريرك الإسكندرية بشكل خاص إلى الرعية المصرية ودورها المشارك في البطريركية.وأكد خلال كلمته: "لقد كانت مصر دائما ولا تزال دولة مضيافة، جاء إليها 300 ألف يوناني واستوطنوها"، مضيفًا: "هنا في مصر تعيش بطريركتنا تجمع الجميع منذ أكثر من 2000 سنة".وشدد على أن "بطريركية اإسكندرية تلقى دعم قوي من رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي الذي ينحدر من الجيش ويعرف أن الدولة تكون قوية عندما يكون لديها جيش قوي. ولتبارك العذراء مريم الحامية أبنائها المجندين في مصر واليونان وقبرص، ولتبارك أيضًا أفريقيا التي فيها إبراشيات تتبع لي في 54 دولة".