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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: الاتحاد الأوروبي لن يتراجع عن فرض عقوبات جديدة ضد تركيا

الخميس 21/يناير/2021 - 11:30 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
هدير سند
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قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لإعادة جسور التواصل مع الاتحاد الأوروبي وفتح صفحة جديدة مع واشنطن، خوفا من العقوبات تحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرجحة أن تكثف أنقرة من نبرتها التصالحية في الأيام القادمة.

وأشارت المجلة، إلى إنه بعد أشهر من التوترات مع تركيا، وافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع في ديسمبر الماضي على فرض المزيد من العقوبات ضد أفراد كيانات تركية بسبب ممارستها العدائية في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما كلف القادة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بإصدار تقرير لاجتماع المجلس في مارس المقبل بشأن الوضع الحالي، بما في ذلك المزيد من الخيارات للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي.

وتابعت، أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه أردوغان أيضًا إلى إعادة العلاقات مع واشنطن، بعد أن فرضت إدارة ترامب عقوبات على بلاده بسبب شرائه نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400، حيث يرى بعض المسؤولين الأوروبيين أن التغيير في الإدارة الأمريكية يقود التغيير في السلوك التركي.

وتوقعت "بوليتكو" أن تكثف تركيا مبادراتها مع الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بروكسل، اليوم الأربعاء، لعقد اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، فضلا عن كبير الدبلوماسيين في الكتلة، جوزيب بوريل ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ونوهت إلى أنه رغم الإشارات الإيجابية الأخيرة من تركيا في تهدئة التوترات في شرق البحر المتوسط، إلا أن كبار الدبلوماسيين غير واثقين من صدق تغيير نبرة تركيا، ونقلت عن رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قولها في حديثها إلى سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي: "كان هناك تغيير واضح في لهجة أردوغان لكن لم تكن شديدة الحماسة".

وبينت المجلة أنه بالنسبة لبعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، فإن التهديد بفرض عقوبات على أنقرة يؤتي ثماره، حيث ساهم ذلك في تزايد عزلة أنقرة، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ما يجعلها بحاجة لإعادة علاقتها بالكتلة الأوروبية.

ونقلت عن سليم ينيل، السفير التركي السابق لدى الاتحاد الأوروبي الذي يرأس الآن "منتدى العلاقات العالمية" وهو مركز أبحاث، قوله: "أنقرة تغير مسارها لأنها أصبحت معزولة بشكل متزايد عن جيرانها وتعتبر الاتحاد الأوروبي أفضل فرصة لتغيير الأمور"، مضيفا أنه "من الضروري تحسين هذه العلاقات، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن معظم تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي".

واختتمت المجلة تقريرها بأنه على الرغم من مبادرات أنقرة الدبلوماسية، يبدو في الوقت الحالي أن الاتحاد الأوروبي لن يتراجع عن فرض المزيد من العقوبات.

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