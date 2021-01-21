نواب قنا يطالبون بإنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان

طالب 20 نائبا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا، اللواء أشرف الداودى، محافظ الإقليم، بإنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان على أرض المحافظة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المرضى الذين ينتقلون لمحافظات أخرى لتلقى العلاج.أكد النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن محافظة قنا تعاني عدم وجود مستشفى متخصص لعلاج الأمراض النفسية وعلاج الإدمان، الأمر الذى يمثل عبء على الحالات التى تضطر للسفر إلى محافظتى أسوان وسوهاج لتلقى العلاج، حيث توافر الخدمة داخل المحافظتين.وأضاف النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، أنه تم مخاطبة محافظ قنا لتخصيص قطعة أرض داخل مدينة قنا بغرض إنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان يتبع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، وكذا مخاطبة وزارة الصحة للإنشاء والتجهيز والإدارة للمستشفى.يذكر أن النواب الموقعين على الطلب المقدم لمحافظ قنا، هم النائب أشرف رشاد الشريف، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، والنائب مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد أحمد الجبلاوى، عضو مجلس النواب، والنائب معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، والنائب محمد طايع سعد، عضو مجلس النواب، والنائب حمدى سعد سليمان، عضو مجلس النواب، والنائب نجلاء باخوم رياض، عضو مجلس النواب، والنائب سناء حسانى طايع، عضو مجلس النواب، والنائب مبارك أحمد عامر، عضو مجلس النواب، والنائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، والنائب عبدالفتاح الشحات، عضو مجلس النواب، والنائب السيد المنوفى عضو مجلس النواب، والنائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب، والنائب سحر صدقى خليفة عضو مجلس النواب، والنائب أبوالنجا المحرزى عضو مجلس الشيوخ، والنائب رحاب الغول عضو مجلس النواب، والنائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عزت القاضى عضو مجلس النواب.