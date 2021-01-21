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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

دواجن فاسدة وأرز «مسوس».. ضبط 1266 قضية تموينية

الخميس 21/يناير/2021 - 11:28 ص
دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية ضبط 1266 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2،3 طن "مصنعات دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة

وتمكنت الجهود من ضبط 2،07 طن "كبدة مستوردة "بدون مستندات" مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، وضبط 7،04 طن "أرز تموينى مدعم" غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها لاحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس"، بحوزة أمين عهدة لأحد فروع شركات تجارة الجملة بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وقٌدرت بمبلغ 151،105 جنيه، وضبط 50،000 قطعة كمامة طبية بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 200 متر أقمشة "مستلزمات إنتاج " بدون مستندات مجهولة المصدر، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الكمامات "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.

ونجحت الجهود في ضبط 5950 قطعة مستلزمات طبية " كمامة – جوانتى " بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وضبط 2،5 طن منظفات صناعية "كلور" بدون بيانات "مجهول المصدر"، وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.

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