تحرير أكثر من 6 آلاف مخالفة مرورية بالطرق السريعة والصحراوية

لرازق، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 6095 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1470 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و196 مخالفة السير من دون تراخيص، و27 مخالفة موقف عشوائى، و28 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبدا