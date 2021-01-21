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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط تمثال أثري وزنه 1.5 طن قبل بيعه في الإسماعيلية

الخميس 21/يناير/2021 - 11:26 ص
تمثال أثري
تمثال أثري
مصطفى دياب
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نجحت وحدة مباحث أبو صوير برئاسة الرائد أحمد جمال، في ضبط تمثال أثري بمنطقة زراعية بدائرة المركز.

وتلقى اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية يفيد وجود معلومات حول قيام أحد الأشخاص بمحاولة بيع ضخم يشتبه في أثريته.

وبتكثيف التحريات حول المتهم تبين أن التمثال تم استخراجه من منطقة أثرية في الشرقية منذ فترة طويلة ونقله إلى الإسماعيلية ودفنه في منطقة الزراعية.

ورصد ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير قيام المتهم بالتواصل مع أحد الأشخاص بمحاولة تسهيل بيع التمثال لآخرين بعد محاولات إخفائه لفترة طويلة.

وبحسب المصادر فإن التمثال تم استخراجه وإخفائه في الشرقية لسنوات، ثم تم نقله إلى مدينة الإسماعيلية بعد فشل عمليات بيعه وإخفائه لفترة طويلة أيضًا قبل إعادة عرضه للبيع مرة أخرى.

ونجحت حملة مكبرة بإشراف العقيد محمد فيصل رئيس فرع غرب ومشاركة النقباء أشرف الصوالحي وعبد الرحمن مسلم وأحمد طلبة وأحمد رضا في القبض على المتهم.

وبتضييق الخناق عليه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بمحاولته بيع التمثال واصطحب ضباط البحث الجنائى لمكان إخفائه.

واكتشف الضباط أن التمثال ضخم يصل وزنه إلى طن و700 كيلو، فيما تحفظت الشرطة عليه وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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