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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)

الخميس 21/يناير/2021 - 11:25 ص
سفير الفاتيكان بالمركز
سفير الفاتيكان بالمركز الثقافي
أسوان_إسراء توفيق
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يرصد «الدستور» مجموعة من الصور لزيارة سفير الفاتيكان للمركز الثقافي الإفريقي، أحد المعالم السياحية البارزة بمدينة أسوان، حيث أجرى سفيرالفاتيكان المطران نيقولاس هنري تفنين، والأنبا عمانوئيل، مطران الكاثوليك والوفد المرافق معهم، زيارة للمركز.


وكان في استقبالهم المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة العامة السد العالى وخزان اسوان والمهندسة ايرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان.

وشملت زيارتهم التجول داخل قاعات المتحف المختلفة؛ لمشاهدة مقتنياته وتراث دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالي وخزان اسوان ورسالة المتحف في توطيد العلاقات المصرية الإفريقية.

وفي نهاية جولتهم أثروا المركز ببعض الكلمات الثمينة التي تسجل في تاريخ المركز داخل سجل الزيارات.
جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)
جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)
جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)
جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)
جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)
جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)
جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)
جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)
جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)
جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)
جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)
جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)
جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)
جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)
جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)
جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)

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