جولة لسفير الفاتيكان بالمركز الثقافي الإفريقي في أسوان (صور)

يرصد «الدستور» مجموعة من الصور لزيارة سفير الفاتيكان للمركز الثقافي الإفريقي، أحد المعالم السياحية البارزة بمدينة أسوان، حيث أجرى سفيرالفاتيكان المطران نيقولاس هنري تفنين، والأنبا عمانوئيل، مطران الكاثوليك والوفد المرافق معهم، زيارة للمركز.وكان في استقبالهم المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة العامة السد العالى وخزان اسوان والمهندسة ايرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان.وشملت زيارتهم التجول داخل قاعات المتحف المختلفة؛ لمشاهدة مقتنياته وتراث دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالي وخزان اسوان ورسالة المتحف في توطيد العلاقات المصرية الإفريقية.وفي نهاية جولتهم أثروا المركز ببعض الكلمات الثمينة التي تسجل في تاريخ المركز داخل سجل الزيارات.