شرطة المسطحات المائية تُلاحق المراكب المخالفة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.ونجحت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني في ضبط عدد 4 عيادات بيطرية بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية، و14 قضية إتجار فى الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون الثروة الزراعية والحيوانية.وأسفرت الجهود في مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط عدد 94 قضية متنوعة، وفي مجال حماية البيئة تم ضبط عدد 111 قضية إلقاء مخلفات بالطريق العام، وفي مجال حماية منافع الري والصرف تم ضبط عدد 5 قضايا مخالفة لقانون الري والصرف، بنطاق عدد من مديريات الأمن.كما ونجحت الجهود في مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية في ضبط عدد 16 قضية تعديات على نهر النيل والمجارى المائية، وفي مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط عدد 6 قضايا عدم اكتمال أدوات الإطفاء والإنقاذ وحمولة زائدة، و12 قضية عدم اكتمال أدوات الإطفاء والإنقاذ مخالفة شروط التراخيص وعدم وجود التراخيص الملاحية بنطاق عدد من مديريات الأمن.